Klikni i očisti. Znamo kako

Kvalitetne krpe, četke, brisači... uvelike će olakšati i ubrzati čišćenje. Vileda pribor za čišćenje neće vas razočarati! U 60 godina postojanja Vileda je razvila široku paletu proizvoda, od proizvoda za čišćenje posuđa, podnih površina, osjetljivih područja pa sve do proizvoda za njegu rublja. Vileda ProMist Mop najbolji je čistač podova koji će zamijeniti kante, krpe, četke. Sve što trebate za savršeno čiste pločice, parkete, linoleume nalazi se u ovom jednostavnom čistaču na čijoj je dršci i spremnik za vodu te dvostrana navlaka i preklopna glavu koja se može okrenuti za 180 stupnjeva. Pritiskom ručice na dršci, prskalica stvara finu izmaglicu tekućine za čišćenje i ravnomjerno je nanosi na podnu površinu ispred navlake.

Najbolje je čistiti prostoriju po prostoriju, i to prema određenom redoslijedu. Tako ćete brzo vidjeti prve učinke te vam čišćenje neće postati zamorno. No ako ne spadate u tipove koji sve planiraju, važno je da primjećujete stvari oko sebe i sami uvidite gdje leže izvori prašine i bakterija i koliko ih često treba uklanjati.

Dobra organizacija je pola posla, a kada je čišćenje u pitanju, to podrazumijeva dobre deterdžente, čistače, krpe. Osim toga, važan je i dobar plan i malo dobre volje. Potrudite se stvoriti ugodnu atmosferu kako vam čišćenje ne bi bilo mučenje. Neka u pozadini svira glazba koja vas uvijek “podigne”, a možete zapaliti i mirisnu svijeću ili dodati kap eteričnog ulja u vrećicu usisavača. Nekima je praktično poslove podijeliti na dnevne (prozračivanje i namještanje kreveta, prozračivanje prostorija, pranje posuđa i radnih površina u kuhinji, održavanje higijene kućnih ljubimaca, rješavanje otpada), tjedne (pranje i peglanje odjeće, mijenjanje posteljine, brisanje prašine, usisavanje, pranje podova, čišćenje kuhinje i kupaonice), mjesečne (čišćenje hladnjaka, kante za smeće, laštenje podova, pranje prozora) i sezonske (pranje zavjesa, pospremanje ormara, temeljita čišćenja).

Recenzija

Isprobali smo Vileda ProMist Mop i totalno se oduševili. S njim se čisti brzo, jednostavno i lako

Zamisliti dom bez barem jedne metle za pranje podova gotovo je nemoguće jer, kako je nedavno pokazalo jedno istraživanje, polovica Hrvata čisti kućanstvo jednom tjedno, petina čisti dom dva do tri puta tjedno, dok ih 14 posto obavlja čišćenje dva do tri puta mjesečno. Svi volimo čisti dom, no ne volimo čišćenje i želimo da je ono što jednostavnije. Upravo zato isprobali smo Vileda ProMist Mop čistač i totalno se oduševili.

Fina izmaglica tekućine iz spremnika na dršci

Već na prvi pogled Vileda ProMist Mop uvelike se razlikuje od običnog čistača uz koji se morala kupiti pripadajuća kanta. Vileda ProMist Mop zapravo je dva u jednom – nezgrapnu kantu zamjenjuje mali spremnik za vodu u koju se ulijeva sredstvo za čišćenje, a koji se nalazi na dršci čistača. Praktičan je i jednostavan za rukovanje, kao i cijeli čistač. Ulijevanje vode i deterdženta jedino je što trebate napraviti jer nakon toga čisti se brzo i jednostavno. Pritiskom ručice na dršci, prskalica stvara finu izmaglicu tekućine za čišćenje i ravnomjerno je nanosi na podnu površinu ispred navlake. A ona je stvarno odlična. Mikrovlakna navlake uklanjaju svu prašinu i prljavštinu, a površina za ribanje na navlaci omogućuje uklanjanje tvrdokorne prljavštine.

Jednako dobar na pločicama, parketu, betonu…

Isprobali smo ga na parketu, linoleumu, pločicama i svugdje je jednako učinkovit. Iza sebe ostavlja sjaj i suhi pod, za razliku od nekih drugih čistača koji nakon umakanja u kantu s vodom i cijeđenja dugo ostavljaju mokar i ljepljiv trag. Vileda ProMist Mop je vrlo pokretljiv i može doprijeti do svakog kutka jer ima okretni zglob od 360 stupnjeva. Osim toga, navlaka je dvostrana s preklopnom glavom pa omogućuje čišćenje dvostruko veće površine bez prekida! Mi smo tako u jednom potezu očistili pod od oko 30 četvornih metara. Nakon čišćenja, navlaku smo, prema uputi, stavili oprati u perilicu rublja na 60 stupnjeva, a proizvođač kaže da se navlaka može koristiti i prati stotinjak puta.